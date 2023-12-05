Юрий Кмить: В Китае указали Лукашенко на его место 5.12.2023, 16:27

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Белорусский диктатор ведет себя как побитый школьник.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что часть депортированных в Беларусь украинских детей перевозят в Россию. И что у Украины есть доказательства непосредственного участия Лукашенко и его семьи в похищении детей. Это первый раз, когда в правительстве Украины заявили, что Лукашенко виновен и должен отвечать наравне с Путиным.

Что значит этот сигнал и с чем связан внезапный визит Лукашенко в Китай?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с главой украинской общественной организации «Західний інформаційний фронт», соучредителем Белорусского информационного центра во Львове Юрием Кмитем.

— Это означает, что у Украины больше нет надобности в тайном канале коммуникации с Лукашенко, там уже не верят, что он вообще на что-то влияет. Изначально, следуя нашим стратегическим интересам, в Украине считали, что Лукашенко каким-то образом сдерживает свои войска от вхождения в Украину. И поэтом шла двойная игра, что с одной стороны — мы как бы и за демократическую оппозицию, против диктатуры, а с другой — держали какой-то канал связи с людьми Лукашенко, пробовали навязать какое-то минимальное сепаратное сотрудничество.

В наших интересах, чтобы не открылся второй фронт, это естественно. Сейчас уже, как я понимаю, Киев не считает больше Лукашенко самостоятельным, способным на что-то влиять. Его приравняли к Путину как к международному преступнику.

— Лукашенко надеется, что ему сойдут с рук преступления в Украине, а с Киевом удастся помириться. Могут ли в Украине пойти на примирение с Лукашенко?

— Он играет многоуровневую игру, это политический шулер, который имеет большой опыт. Лукашенко пытается всех убедить, что все контролирует, что если бы не он, то было бы хуже. Лукашенко торгует тем, что не имеет цены — политзаключенными, какими-то заявлениями. Вот и вся его политика.

— Примечательно, что Лукашенко внезапно сорвался в Китай из ОАЭ и летел в обход территории России. К чему такая спешка и почему в обход РФ? Ведь можно было вернуться в Минск и слетать в Пекин оттуда.

— Если бы Лукашенко полетел через Россию, то ему бы успели дать «ценные указания» по встрече, которые бы его сдерживали. Во-вторых, скорее всего, это был запрос на встречу, который не был подтвержден, а Китай любит символические вещи. Вызов Лукашенко к себе из Эмиратов — один из таких сигналов, чтобы всем показать свое влияние на Лукашенко, в том числе — и России.

А теперь посмотрите на соотношение Китая и Беларуси по обороту, по населению. Вы себе представляете, что официальный визит лидера какого-нибудь маленького европейского государства в США обставляли бы с такой помпой, показывали бы, что президент этой маленькой страны — лучший друг большой Америки? Это нереально. Но тут Китай демонстративно показывает всему миру, как он дружит с Лукашенко. Возникает вопрос: почему, для кого эта демонстрация, кто зритель этого театра? А зритель в этом театре один — это Россия.

Влияние Пекина на Москву всеми немного преувеличено. Китай, Россия, Иран — это просто бандитская тусовка, их поведение напоминает отношения внутри банды. И вот Лукашенко хочет быть равным в этой тусовке, но Россия оставляет за собой право единолично командовать Беларусью. На сегодняшний день угроза потери независимости в действиях Лукашенко настолько велика, что он просит Китай продемонстрировать, что у него есть выбор, что у него есть еще какой-то большой друг. Это как младшеклассника побили в своем классе, а он идет в шестой класс, берет за руку старшего парня, ведет в свой класс и показывает всем, что «я дружу с этим, попробуй меня тронуть».

Все, что было на встрече в Пекине, это демонстрация для России, что если она заберет остатки независимости у Лукашенко, то есть Китай в друзьях. Соотношение и статус белорусского диктатора в Пекине был виден по одной вещи: когда Лукашенко говорил, что они дружат уже 30 лет и так далее, китайский лидер его поправил, что один год. А что это означает? 29 лет Лукашенко служил России, а только в последний год начал исполнять указания китайских товарищей. Китай как бы намекает: у тебя, парень, службы на нас один год, а 29 лет ты служил не туда. Такие вещи важно подмечать.

Китай одержим идеей лидерства среди недемократических стран, поэтому был придуман такой проект «Один пояс, один путь». А если задуматься над этой философией, то куда путь мы держим? В Китай, это он производитель товаров, а для их сбыта нужны свободные границы, Пекину не выгодны ни войны, ни барьеры на границах. Поэтому у Лукашенко и Китая была проблема с мигрантами.

Вот эта идея забрасывать нелегалами, застопорить границы между Россией, Беларусью и Евросоюзом, Китаю вообще не подходит. Невыгодна и забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной, потому что большинство товаров в этих фурах — китайского производства. И поэтому кризис на границе Беларуси и Польши пошел на спад, нелегалы перекочевали к границе с Финляндией. Лукашенко готовился к встрече, он попросил о ней еще раньше и знал, чего хочет Китай. А тот хочет нормальных торговых путей через границу, а не эти блокировки.

Стоит отметить, что одной из главных причин поездки белорусского диктатора в Китай были деньги. Понимая, что на следующий год у России сложный бюджет, в ущерб остальным проектам деньги пойдут в основном на войну с Украиной, Лукашенко побежал в Китай просить деньги. Второе — демонстрация России, что, мол, вы меня не съедите, у меня есть еще большой друг Китай. Помните, как Путин уже нацелился присоединить Казахстан, но после звонка из Пекина россиянам пришлось оттуда уйти. Вот это и есть мотив Лукашенко.

— Лукашенко явно ищет нового патрона: стремиться вступить в ШОС, летает к Си Цзиньпину. Есть ли кто-то, кто может гарантировать ему безопасность? Или Лукашенко больше никогда не сможет чувствовать себя спокойно?

— Пекин может гарантировать это, все-таки зависимость РФ от Китая слишком большая, чтобы Москва могла пренебрегать такими вещами. Все подсанкционное, чего из товарооборота в России не хватает, они берут из Китая. Если Пекин нажимает кнопку «стоп», Россия останавливается в военном плане, торговом, во всяком. Если сейчас забрать оборот с Китаем, то в РФ бюджет может упасть на 20%, а то и на 30 даже. Это все, конец войны.

Фактически Китай мог бы остановить войну только тем, что ввел торговое эмбарго с Россией. Но Пекин этого делать не будет. Раньше СССР был лидером антизападного мира, а Китай играл на две стороны: то с Советским Союзом, то с Соединенными Штатами. Он в этой роли выиграл все, потому что получил такие технологии, что уже сам может все делать без Америки. Сейчас Китай выходит на роль бывшего СССР, лидера всех диктатур, стран-изгоев, в которых нет выборов. А Россия фактически является капиталистической страной с бандитской диктатурой, в которой группы из криминала и спецподразделений сделали себе такую банду, которая захватила власть. И эта банда не собирается отдавать власть, они все вопросы будут решать в своем узком кругу.

Есть еще ряд стран с религиозной диктатурой, например — Иран, коммунистические диктатуры как КНДР, другие. И вот в этой группе Китай является лидером, они будут подбирать себе подобных. Мир разделился на страны, в которых есть выборы, и в которых нет. Вот и весь раздел. Но стран, в которых есть выборы, все-таки больше. Даже ту же Индию считают демократической, пусть и с натяжкой, там есть определенные проблемы.

При всем этом у Китая есть задолженность по финансам, есть проблемы с экономикой. Лидер Китая получил довольно много критики от старших руководителей партии за то, что изменил ту тактику экономики, которая была еще от Дэна Сяопина. Китай должен наращивать мускулы в тишине, а они вышли из этой парадигмы и пытаются наращивать мускулы в противостоянии с Соединенными Штатами.

Такая политика может привести к двум вещам. Во-первых, возможно ужесточение внутренней политики, будут сажать представителей бизнеса и независимых миллиардеров, потому что чем богаче человек, тем он более независим. Второе — они будут все больше замыкаться, терять рынки и технологии. Если они дальше будут идти по этому пути, то Китай вернется в эпоху Мао Цзэдуна.

— Может ли Китай в какой-то момент продать эту так называемую дружбу с Лукашенко?

— Легко, Беларусь для Китая равным счетом ничего не весит, эту ситуацию Пекин будет разыгрывать как разменную карту. Реально ему нужны те территории, которые ближе к его границам, Дальний Восток, а не Беларусь. Вовремя предать — значит предвидеть. Все, что сейчас делает Китай, это набирание козырей для будущей торговли с Россией, а с другой стороны — с Америкой. Один козырь для давления на США — это Тайвань, потому что можно оказывать постоянное давление, угрожая войной. Второй козырь с Россией — это Дальний Восток, китайцы там уже заселяются.

Мощь Китая просто невообразима, они хоть сейчас забрали бы даром Дальний Восток, но они этого не делают. Зачем, если можно сделать так, чтобы Россия пришла сама.

Китай потратил очень много денег на поддержку инфраструктурных проектов в мире, на строительство портов и дорог, эти инвестиции уже должны возвращаться. Но из-за войны в Украине этого не происходит, поэтому для Китая каждый месяц войны в Украине — это потеря миллиардов, конфликты на границе с Европой — это потеря миллиардов.

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