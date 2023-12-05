Крупнейший в США майнер добыл более 1 тысячи биткоинов за ноябрь 5.12.2023, 23:17

Компания опубликовала отчет.

Крупнейшая в США майнинговая компания Marathon Digital Holdings опубликовала отчет с результатами за ноябрь.

По данным документа, за прошлый месяц компания увеличила хешрейт на 20%, до 23,1 EH/s, а также добыла 1187 монет биткоина (BTC), увеличив запасы до 10 999 BTC с начала года. Совокупный объем денежных средств и биткоинов на балансе компании составляет $802,3 млн по состоянию на 30 ноября 2023 года.

Marathon Digital — одна из крупнейших публичных компаний в США, занимающихся майнингом. Она имеет десятки тысяч устройств для добычи криптовалюты на «фермах» в Северной Дакоте, Огайо и Техасе. Marathon также занимается добычей биткоина в ОАЭ и Парагвае. По оценке сервиса BitcoinTreasuries, компания занимает второе место после Microstrategy по количеству биткоинов в собственности (13 396 BTC).

В сентябре аналитики компании Matrixport заявляли, что акции публичных компаний, добывающих биткоины, могут стать лучшей инвестицией на 2024 год. В ноябре на фоне ралли на рынке криптовалют акции компаний, связанных с цифровыми активами, в том числе с майнингом, демонстрировали стремительный рост. На фондовой бирже NASDAQ акции Marathon Digital Holdings сейчас торгуются на отметке $15,28. За ноябрь рост котировок акции компании составил 70%.

В начале ноября Marathon запустила пилотный проект по добыче биткоина на возобновляемой энергии с использованием метана со свалок отходов. По утверждения компании, этот пилотный проект — часть более масштабной инициативы, цель которой — изучение возможности использовать метан со свалок отходов и превращать его в электроэнергию для майнинга криптовалюты.

19 ноября сумма вознаграждений и комиссий майнерам биткоина достигла $46,7 млн, что считается самым высоким показателем за последние шесть месяцев. Кроме того, 27 ноября в результате очередного перерасчета показатель сложности добычи первой криптовалюты увеличился на 5,07%, установив новый исторический рекорд на уровне 67,96 Т.

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