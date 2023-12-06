Умер актер знаменитого фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» 6.12.2023, 3:59

Сергей Кустов

Украинский актер Сергей Кустов скончался на 78-м году жизни.

Украинский актер Сергей Кустов скончался на 78-м году жизни. Об этом 2 декабря сообщили на странице в Facebook львовского Первого театра для детей и юношества.

«Отошел в небытие наш народный артист Украины Сергей Павлович Кустов – эпоха истории театрального Львова и целой страны, наш старший коллега, друг и наставник», – написали в некрологе.

Кустов посвятил Первому театру 55 лет жизни, исполнив более 100 ролей. Среди них – Гамлет, Голохвастов в спектакле «За двумя зайцами», Робин Гуд и Лукаш в «Лесной песне».

«Сотрудничал с такими выдающимися режиссерами, как Сергей Данченко, Ада Куница, Владимир Опанасенко, Владимир Скляренко, Мирон Лукавецкий, Сергей Проскурня, Алла Бабенко, Алексей Кравчук и другими. Мы искренне соболезнуем семье, друзьям и близким Сергея Павловича. Вечная память», – написали в посте.

5 декабря сообщили, что актера похоронят в Никополе Днепропетровской области, в котором и скончался актер. Там он проживал в последние годы.

Также в посте рассказали, что у Кустова осталась не сбывшаяся мечта – роль Старика из произведения «Старика и море» американского писателя Эрнеста Хемингуэя.

«Вот и поплыл он в своей лодке далеко за горизонт… Прощайте, Сергей Павлович, великий актер!»– написали в некрологе.

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