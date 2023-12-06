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ВСУ заставили оккупантов отступить с двух позиций возле Авдеевского коксохима

  • 6.12.2023, 8:59
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ВСУ заставили оккупантов отступить с двух позиций возле Авдеевского коксохима

Украинские войска пошли в контратаку.

Силы обороны Украины контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили российских оккупантов отступить с двух передовых позиций.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские военные контратаковали под Авдеевкой 5 декабря и недавно осуществили подтвержденное продвижение вперед, пишут аналитики ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, указывают на то, что украинские силы продвинулись на восток от участка железной дороги к северу от Авдеевского коксохимического завода.

Украинский военный наблюдатель заявил 5 декабря, что украинские силы контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили российские войска отступить с двух передовых позиций.

Российский военный блогер утверждает, что украинские войска контратакуют возле Степного и давят на российскую оборону с направления Новокалиново.

В то же время оккупанты продолжили наступательные операции под Авдеевкой 5 декабря и достигли подтвержденных успехов. Геолокационные данные указывают на то, что российские войска продвинулись вдоль участка железнодорожной линии к северу от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки.

Кроме того, геолокационные данные, опубликованные 4 декабря, указывают на то, что российские войска также продвинулись к югу от террикона в Авдеевке.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы отбили по меньшей мере 23 российские атаки к востоку от Новобахмутовки; к северо-востоку от Бердичева; а также вблизи Степного, Авдеевки, Северского и Первомайского.

Российские военные блогеры утверждают, что 4 и 5 декабря российские войска продвинулись вперед в районе Новокалиново, Степного, Авдеевского коксохимического завода, Авдеевского террикона, промзоны к юго-востоку от Авдеевки, Северного и Первомайского.

Также они заявляют, что 4 и 5 декабря продолжаются позиционные бои возле Красногоровки. Также российские войска возобновили штурмы возле Невельского .

Пресс-служба Таврической группировки украинских войск сообщила 5 декабря, что российские войска возобновили нанесение авиаударов с помощью штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 в районе Авдеевки после периода менее интенсивной активности российской авиации.

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