«Дайте смелым и отважным белорусам добить эту гадину» 3 6.12.2023, 12:05

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Белоруска резко ответила желающим поторговаться с режимом Лукашенко.

Читательница сайта Charter97.org прокомментировала новость о том, что приближенный к Тихановской «координационный совет» призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко:

— Сегодня, когда слушала «Радыё Рацыя», у меня аж челюсть отвисла от услышанного.

«Сегодня надо признать, что борьба с режимом бессмысленна, поэтому давайте будем просить переговоров и освобождения политических заключенных». Это как? Сначала своими бессмысленными действиями довести террор и репрессии до неслыханного масштаба, помочь уничтожить все белорусское... Это благодаря их трусости Лукашенко уничтожил все оппозиционные структуры, и сегодня, когда Беларусь в шаге от Северной Кореи, она хочет заниматься освобождением политических заключенных через задабривание диктатора.

Я знаю, что этот вопрос очень тонкий, и сидя на свободе и в безопасности, возможно, не имею права так рассуждать. Но освободит ли Лукашенко своих политических оппонентов: Николая Статкевича, Алеся Беляцкого, Евгения Афнагеля, Геннадия Федынича, Анастасию Лойко, Игоря Лосика? Думаю, что нет, в сегодняшней ситуации это тысячу раз «нет!».

Да, возможно благодаря торгу с диктатором удастся освободить людей, пострадавших за «лайк» или комментарий. И это тоже люди, ведь каждая человеческая жизнь имеет одинаковую стоимость. Но для остальных это будет означать десятилетия тюрьмы, даже кончину в тюрьме. Как им выживать за решеткой, когда их усилия взяли и так просто «обнулили», стерли, когда их жертва стала неважна, ненужна?

А как посмотреть в глаза родным, чьи сыновья и мужья отдали жизнь за свободу Беларуси?

Так и хочется сказать, чтобы эти торгаши взяли свои деньги, купили себе домик на итальянских островах и дали смелым и отважным белорусам добить эту гадину.

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