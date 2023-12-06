СМИ: Верхушка ХАМАСа пытается сбежать из cектора Газа 6.12.2023, 12:58

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На это указывает последнее решение террористов.

В среду, 6 декабря стало известно о том, что верхушка террористической группировки ХАМАС начала готовится к побегу из сектора Газа. На это указывает решение группировки открыть мечети в районе Рафаха для беженцев со всего анклава.

Об этом пишет Israelinfo.

Отмечается, что несколько мечетей, находящихся в Рафахе, примыкают к Филадельфийскому коридору на границе с Египтом. В этом районе расположены туннели с террористов. С их помощью ранее осуществлялась контрабанда оружия.

С момента начала вооруженного конфликта в секторе Газа, ХАМАСовцы ни разу не открывали мечети для беженцев. Такое решение, по мнению экспертов, может свидетельствовать о том, что верхушка группировки, в том числе Яхья Синвар, думают о побеге в Египет.

В настоящее время большинство лидеров ХАМАСа уже находятся в Катаре и Турции.

Террористы хотят смешаться с беженцами, чтобы израильские войска не смогли их остановить. Однако ЦАХАЛ сделает все возможное, чтобы не допустить побега Синвара, который является главным организатором массовых убийств евреев 7 октября.

Информация о возможном побеге главарей ХАМАСа появилась на фоне успехов ЦАХАЛа в наступательной операции в секторе Газа. Войска начали продвигаться на юг, что является серьезным ударом для группировки.

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