ВСУ уничтожили бронированную колонну россиян под Авдеевкой 1 6.12.2023, 15:06

2,896

Атака на оккупантов началась с налета роя FPV-дронов.

Украинские военные разгромили бронегруппу российских войск на Авдеевском направлении у села Степовое.

В результате атаки уничтожены четыре единицы бронированной техники и до 40 российских военнослужащих.

Видео опубликовали украинские бойцы подразделения «Хорн».

Согласно информации бойцов ВСУ с передовой, бронегруппа российской техники, состоявшая из по меньшей мере двух МТ-ЛБ, перешла железную дорогу у Степного на Авдеевском направлении.

В это время украинские операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) обнаружили вражескую колонну и передали ее координаты артиллерии.

Параллельно россиян атаковал рой FPV-дронов.

«Для понимания, сегодняшний штурм был настолько позорный у россиян, что они даже не дошли до нашей пехоты, потому что наши FPV-дроны просто разгромили их», - отметил боец украинского подразделения.

В результате артиллерийского обстрела и атаки FPV-дронов российские МТ-ЛБ были уничтожены. Также были ликвидированы многие российские штурмовики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».