ВСУ уничтожили бронированную колонну россиян под Авдеевкой

ВСУ уничтожили бронированную колонну россиян под Авдеевкой1
- 6.12.2023, 15:06
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Атака на оккупантов началась с налета роя FPV-дронов.
Украинские военные разгромили бронегруппу российских войск на Авдеевском направлении у села Степовое.
В результате атаки уничтожены четыре единицы бронированной техники и до 40 российских военнослужащих.
Видео опубликовали украинские бойцы подразделения «Хорн».
Согласно информации бойцов ВСУ с передовой, бронегруппа российской техники, состоявшая из по меньшей мере двух МТ-ЛБ, перешла железную дорогу у Степного на Авдеевском направлении.
В это время украинские операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) обнаружили вражескую колонну и передали ее координаты артиллерии.
Параллельно россиян атаковал рой FPV-дронов.
«Для понимания, сегодняшний штурм был настолько позорный у россиян, что они даже не дошли до нашей пехоты, потому что наши FPV-дроны просто разгромили их», - отметил боец украинского подразделения.
В результате артиллерийского обстрела и атаки FPV-дронов российские МТ-ЛБ были уничтожены. Также были ликвидированы многие российские штурмовики.