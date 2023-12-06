В Подмосковье ликвидирован предатель Украины Илья Кива 38 6.12.2023, 17:47

24,132

Илья Кива

(обновлено) СМИ пишут, что это была спецоперация СБУ.

В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Украины, предателя Ильи Кивы, об этом сообщают источники РЕН ТВ и РИА «Новости».

«Тело, предположительно, экс-депутата Верховной рады Кивы найдено в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района», — сообщили пропагандистам в экстренных службах.

«РБК-Украина» со ссылкой на свои источники сообщает, что ликвидация Кивы — спецоперация Службы безопасности Украины. Предателя застрелили из стрелкового оружия.

Илья Кива — бывший украинский депутат от пророссийской партии ОПЗЖ. После начала войны покинул страну и находился в РФ, где ходил по пропагандистским шоу и поддерживал российскую агрессию.

Приговорен украинским судом к 14 годам заключения с конфискацией имущества по делу о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».