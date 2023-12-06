закрыть
6 декабря 2023, среда, 19:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Последнее интервью ликвидированный предатель Украины Кива дал лукашенковским пропагандистам

3
  • 6.12.2023, 18:37
  • 5,170
Последнее интервью ликвидированный предатель Украины Кива дал лукашенковским пропагандистам
Илья Кива

В нем он заявил, что «Зеленского сольют».

В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Украины, предателя Ильи Кивы, об этом сообщают источники РЕН ТВ и РИА «Новости».

Источники украинских СМИ сообщают, что его ликвидировала СБУ.

Примечательно, что последнее интервью предатель Украины Кива дал лукашенковским пропагандистам. БТ анонсировало программу «Тренды», где коллаборант рассказывает, что «Зеленского сольют». Однако «слили» Киву.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными Евгений Вильский
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко Андрей Шарендо
Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип