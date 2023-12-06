Последнее интервью ликвидированный предатель Украины Кива дал лукашенковским пропагандистам 3 6.12.2023, 18:37

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Илья Кива

В нем он заявил, что «Зеленского сольют».

В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Украины, предателя Ильи Кивы, об этом сообщают источники РЕН ТВ и РИА «Новости».

Источники украинских СМИ сообщают, что его ликвидировала СБУ.

Примечательно, что последнее интервью предатель Украины Кива дал лукашенковским пропагандистам. БТ анонсировало программу «Тренды», где коллаборант рассказывает, что «Зеленского сольют». Однако «слили» Киву.

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