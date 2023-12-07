Появились новые кадры с места ликвидации предателя Кивы 5 7.12.2023, 8:07

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Россияне ищут улики в снегу.

Появились новые кадры с территории подмосковного отеля «Величъ Кантри Клаб», где вчера был ликвидирован бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. На месте российские силовики проводят следственные мероприятия. Одно из видео было опубликовано Следственным комитетом РФ.

Оно доступно на Telegram-канале «Украина 365».

На территории отеля сейчас находится огромное количество силовиков. Там также был замечен и катафалк, который, судя по надписи, прислали из города Звенигорода для перемещения трупа в морг.

Следком РФ показал в видео, как один из сотрудников работает с металлоискателем в снегу на месте предполагаемой ликвидации Кивы. Вероятно, россияне ищут гильзы от оружия, которым был застрелен бывший депутат.

Российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», связанный с российскими спецслужбами, уверяет, что Кива был застрелен в лесопарковой зоне у отеля, где проживал последние месяцы.

«Кива перебрался жить в коттедж на территории отеля Велич около 3 месяцев назад. Место жительства скрывал, а недавно стал жаловаться друзьям на слежку. Несмотря на это, каждый день он совершал прогулку по лесопарковой зоне. Там его и ждал сегодня киллер. Несмотря на ранение в голову, Кива смог дойти до территории Велича, где упал в снег и умер», - написал российский ресурс.

Отметим, что в Украине Кива находится в розыске. Он приговорен к 14 годам тюрьмы за госизмену и другие преступления. Экс-депутат поддержал российскую агрессию против своей страны. В 2022 году он сбежал в РФ.

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