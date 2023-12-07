Жаловался на слежку: озвучены новые детали ликвидации Ильи Кивы 7.12.2023, 9:50

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Предатель ушел в лес, чтобы записать видео.

Предателя Украины Илью Киву могли застрелить в лесополосе в районе отеля Velich Country Club в Московской области России. Бывший нардеп, переехав в Подмосковье, часто снимал пропагандистские видео именно в этом лесу – надеясь таким образом скрыть свою локацию.

Российских телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» озвучил версию: возможно, 6 декабря коллаборант снова отправился в лес, чтобы записать там ролик для своего Telegram-канала. Кива действительно часто публиковал видео из леса, реже – из автомобиля или других мест.

В России экс-нардеп жил с сожительницей. Женщина рассказала следователям, что предатель всегда старался соблюдать меры предосторожности.

«Например, он каждый раз уходил в лесополосу отеля, чтобы записать видео. Делал он это для того, чтобы нельзя было определить местность, где он находится», – сообщили росСМИ.

Материалы, опубликованные на Telegram-канале пособника Кремля, подтверждают это. Там можно найти немало роликов на фоне природы. 29 октября 2023 года на видео Кивы видно снег – в тот день в Подмосковье действительно снежило. Это также доказывает, что кадры сняты в Московской области России. Однако «конспирация» беглецу не помогла.

В российских СМИ пишут, что на территории Velich Country Club вечером 6 декабря продолжались следственные действия.

Это отель в Подмосковье, расположенный на Новорижском шоссе по направлению к Звенигороду.

Предварительно, Илью Киву убили в лесу.

По неподтвержденной информации, мужчину могли застрелить в висок из пистолета. При этом Главное следственное управление СК РФ по Подмосковью заявило, что экс-депутат Верховной рады Украины «был застрелен из неизвестного оружия». Он скончался на месте инцидента.

Источники «ВЧК-ОГПУ» считают, что за Кивой могли давно следить. По их словам, скандальный политик говорил своим знакомым, что видел за собой слежку.

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