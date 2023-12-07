Для белорусских водителей ввели новые правила по техосмотру 1 7.12.2023, 10:33

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Выросли ли цены на услуги?

С 6 декабря «Белтехосмотр» ввел новый механизм переноса отметки о прохождении техосмотра. Теперь для этого необходимо писать отдельное заявление, как и прежде — оплачивать услугу по внесению изменений в ранее выданные регистрационные документы и только после этого информацию будут передавать в ГАИ.

Журналисты telegraf.news узнали, выросли ли цены на услуги после изменения процедуры.

Перенести отметку о прохождении ТО в Беларуси до недавнего времени можно было в следующих случаях:

при внесении изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства,

при выдаче дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства,

при выдаче нового документа (сертификата) о прохождении гостехосмотра,

при регистрации транспортного средства новым собственником в период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Для этого достаточно было лишь оплатить услугу (12,9 рубля) и предоставить документы, подтверждающие факт выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Однако, процедуру скорректировали после принятия постановления Совмина №791 от 20 ноября 2023 года.

Как пояснил в интервью порталу av.by начальник управления организации гостехосмотра Михаил Михаловский, с 1 января 2024 года при внесении изменений в документы, связанные с госрегистрацией транспортного средства, выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства при его утрате (или хищении), а также утрате (или хищении) разрешения на допуск к участию в дорожном движении в период срока его действия, новое разрешение на допуск к участию в дорожном движении выдавать не будут.

«Информация об измененных и вновь выданных регистрационных документах помещается в автоматизированную информационную систему, ведение которой осуществляется УП «Белтехосмотр», путем получения соответствующих сведений из автоматизированной информационной системы Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы», — такое нововведение прописано в постановлении Совмина.

Как пояснил Михаловский, на реализацию этого постановления организациям дали два месяца. Именно поэтому в «Белтехосмотр» на время интеграции баз данных и автоматизированной информационной системы для удобства автомобилистов с 6 декабря ввели новый механизм переноса отметки ТО через заявление.

При этом стоимость услуги осталась прежней — 12,9 рубля.

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