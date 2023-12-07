Армия Израиля зачищает второй по важности оплот ХАМАСа
- 7.12.2023, 12:02
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Наступление ведет спецназ двух пехотных бригад ЦАХАЛа.
По состоянию на утро четверга, 7 декабря, бойцы 98-й бригады Армии обороны Израиля, в которой есть свои подразделения спецназа, а также спецназ пехотной бригады «Гивати» ведут бои внутри города Хан-Юнис и проводят точечные зачистки по списку адресов, сообщают «Детали».
Накануне Армия обороны Израиля всего за несколько часов взломала линию обороны ХАМАСа на юге сектора Газа. Этот город — второй важный центр ХАМАСа в секторе после города Газа.
Силы ЦАХАЛа 6 декабря взяли под контроль ряд ключевых объектов ХАМАСа в нем и уничтожили десятки боевиков как с воздуха, так и в уличных боях.
В частности, при захвате одной из баз группировки на его территории был обнаружен крупный склад ракет, в том числе, способных долетать до центра Израиля, а также различных видов вооружений. Там же бойцы нашли около 30 выходов из подземных туннелей, которые были уничтожены.
Жители города прислушиваются к призывам израильской армии и продолжают эвакуироваться южнее, в сторону Рафиаха. Часть из них покидает укрытие не впервые, придя сюда с севера сектора.
Накануне силы ЦАХАЛа окружили дом главы ХАМАСа в Газе Яхьи Синуара, которого внутри не было. По данным разведки, он укрывается в подземных туннелях под Хан-Юнисом. Об этом вечером 6 декабря сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари.
«Синуар находится не на земле. Он находится под землей. Я не хочу уточнять, где именно», — сказал Хагари.