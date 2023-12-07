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Глава МИД Великобритании: Режим Лукашенко — тоталитарный

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  • 7.12.2023, 12:48
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Глава МИД Великобритании: Режим Лукашенко — тоталитарный

Лондон продолжить использовать санкции.

В Палате лордов Великобритании говорили о репрессиях в Беларуси. Глава МИД Дэвид Кэмерон (бывший британский премьер-министр) назвал режим Александра Лукашенко тоталитарным.

У Кэмерона спросили, будут ли усиливаться санкции против режима Лукашенко. Он напомнил об уже введенных ограничениях и согласился, что нужны новые шаги.

«Я смотрю на это очень внимательно, мы должны понимать, что это тоталитарный режим Европы, — говорил министр иностранных дел Великобритании. — Они случайным образом конфискуют у людей мобильные телефоны, чтобы узнать, с кем они контактировали, за какими социальными сетями следят. Профсоюзы распущены, а их лидеры посажены в тюрьму. Размахивание флагом Украины считается нарушением закона и может привести к тюремному заключению, а 1500 человек являются политзаключенными. Таким образом, мы абсолютно согласны с постановкой вопроса и будем продолжать использовать санкции и другие инструменты, если это необходимо».

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