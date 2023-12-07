Глава МИД Великобритании: Режим Лукашенко — тоталитарный

Глава МИД Великобритании: Режим Лукашенко — тоталитарный1
- 7.12.2023, 12:48
- 1,790
Лондон продолжить использовать санкции.
В Палате лордов Великобритании говорили о репрессиях в Беларуси. Глава МИД Дэвид Кэмерон (бывший британский премьер-министр) назвал режим Александра Лукашенко тоталитарным.
У Кэмерона спросили, будут ли усиливаться санкции против режима Лукашенко. Он напомнил об уже введенных ограничениях и согласился, что нужны новые шаги.
«Я смотрю на это очень внимательно, мы должны понимать, что это тоталитарный режим Европы, — говорил министр иностранных дел Великобритании. — Они случайным образом конфискуют у людей мобильные телефоны, чтобы узнать, с кем они контактировали, за какими социальными сетями следят. Профсоюзы распущены, а их лидеры посажены в тюрьму. Размахивание флагом Украины считается нарушением закона и может привести к тюремному заключению, а 1500 человек являются политзаключенными. Таким образом, мы абсолютно согласны с постановкой вопроса и будем продолжать использовать санкции и другие инструменты, если это необходимо».