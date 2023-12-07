«Это был настоящий трэш»: студент рассказал о хапуне в Брестском университете 1 7.12.2023, 13:03

2,846

Искали «компромат».

На днях силовики задержали 15 студентов Брестского госунинверситета. Несколько из них остались в ИВС. Подробности облавы рассказал BG. media один из студентов учебного заведения.

Артем (имя изменено по соображениям безопасности — Прим. ред.) был одним из тех, кого обыскивали 1 декабря в общежитии Брестского госуниверситета имени Пушкина. По его словам, силовики пришли в общежитие и в главный корпус БрГУ:

— Они явно искали компромат. Среди студентов есть мнение, что «пасут» даже нескольких преподавателей — не ангажированных, которые отличаются более свободными взглядами, хотя таких в универе осталось совсем немного. В общем, они (сотрудники КГБ и ГУБОПиК) явились сначала в главный корпус, там, насколько я знаю, задержали несколько человек с физмата, а потом, уже ближе к вечеру, нагрянули в общагу. И это был настоящий трэш. Они врывались в комнаты, требовали у нас телефоны, переворачивали все вверх дном. У меня ничего крамольного не нашли, хотя кое-какая переписка в телефоне была, но я обычно удаляю лишнее и вообще, стараюсь максимально защищать свои аккаунты. А четверых ребят забрали в ИВС, они до сих пор, насколько я знаю, там находятся. Им, по рассказам близких родственников, шьют «экстремизм».

По словам Артема, некоторые студенты вуза общались между собой в чате, который был создан как альтернатива официальным каналам университета. В числе прочего говорили про войну в Украине, что она незаконная, несправедливая, а Путина и Россию называли агрессорами. Кто-то, видать, выдал или вычислил активистов чата, отсюда — весь этот хапун, который устроили силовики.

— Насколько мне известно, там были и ребята, и девушки. Мы в группах, тем более на занятиях, стараемся про политику не говорить. Потому что далеко не все студенты, тем более преподаватели, готовы поддерживать эту дискуссию, а некоторые, наоборот, на стороне Путина и Лукашенко. Поэтому, чтоб никого и ничего не провоцировать, студенты с четкой гражданской позицией обсуждают это в чатах. Но если изначально, допустим, год назад, такие чаты насчитывали максимум по 15−20 человек, то сегодня в них уже сотни, даже тысячи участников. С этим, на мой взгляд, можно связывать интерес к нам со стороны силовиков и их свирепую активность.

Как считает Артем, никаких фотографий с нацистской символикой никто не выкладывал. Они появились уже в день хапуна. Видимо, нужно было показать, что в БрГУ сформировалось чуть ли не нацистское логово.

— Путин и его гоп-компания ведь тоже объясняли свое вторжение в Украину поиском нацистов и необходимостью вести с ними непримиримую борьбу. Так что здесь все понятно и знакомо. Абсолютно ясно, чей почерк, — с горькой иронией сказал собеседник BG.media.

Он также не исключает, что спустя какое-то время будет опубликована очередная серия «покаянных» видео с задержанными брестскими студентами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».