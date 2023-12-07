Белоруса задержали в России по делу о подрыве в тоннеле БАМа 7.12.2023, 14:20

1,346

ФСБ раскрыла подробности.

Сотрудники ФСБ задержали белоруса по подозрению в подрыве железнодорожных вагонов, сообщает пресс-служба российского ведомства.

29 и 30 ноября на перегоне Итыкит — Окусикан при движении по Северомуйскому тоннелю БАМа произошло возгорание вагона в составе грузового поезда. ФСБ квалифицировало инцидент как теракт. По подозрению в совершении преступления российское ведомство задержало гражданина Беларуси, который якобы действовал «в интересах украинских спецслужб».

Как утверждает ФСБ, мужчина «получал указания от другого гражданина Беларуси, живущего в Литве».

Задержанный по делу о подрыве ж/д составов рассказал, что установил на взорвавшихся позже поездах магнитные мины. Взрывные устройства он забрал из тайника, привез их в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».