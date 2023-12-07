Белоруса задержали в России по делу о подрыве в тоннеле БАМа
- 7.12.2023, 14:20
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ФСБ раскрыла подробности.
Сотрудники ФСБ задержали белоруса по подозрению в подрыве железнодорожных вагонов, сообщает пресс-служба российского ведомства.
29 и 30 ноября на перегоне Итыкит — Окусикан при движении по Северомуйскому тоннелю БАМа произошло возгорание вагона в составе грузового поезда. ФСБ квалифицировало инцидент как теракт. По подозрению в совершении преступления российское ведомство задержало гражданина Беларуси, который якобы действовал «в интересах украинских спецслужб».
Как утверждает ФСБ, мужчина «получал указания от другого гражданина Беларуси, живущего в Литве».
Задержанный по делу о подрыве ж/д составов рассказал, что установил на взорвавшихся позже поездах магнитные мины. Взрывные устройства он забрал из тайника, привез их в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.