«Непростое место»: офицер СВР раскрыл особенности ликвидации Кивы 7.12.2023, 14:53

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Сергей Жирнов

Операция провозилась на высоком уровне.

В России нашли убитым экснардепа от ОПЗЖ и предателя Украины Илью Киву. Предварительно известно, что его убили двумя выстрелами – в грудь и голову.

За операцией могут стоять украинские спецслужбы, а именно Служба безопасности Украины, однако там пока не комментировали ситуацию. Экс-сотрудник КГБ и СВР России Сергей Жирнов объяснил «24 Каналу», почему ликвидация Кивы может быть серьезным успехом спецслужб.

Что известно о месте, где убили Киву

По предварительной информации, Илью Киву ликвидировали в Одинцовском районе – это Подмосковье, недалеко от Москвы. Одинцовский район непростой – есть ракетные части стратегического значения. В частности, недалеко расположен поселок Кубинка, известный авиационными частями.

«Там проводится известный путинский и шойговский ежегодный военный салон, куда приезжают многие люди. То есть, это непростое место на самом деле, оно охраняется, полиция работает и контрразведка, и российские спецслужбы. Поэтому, если его действительно там поймали – это большой успех спецслужб», – добавил экс-сотрудник СВР России.

Также Кубинка известна по всей России двумя объектами: Таманской танковой дивизией и музеем бронетанковых войск при ней.

Какую возможную задачу ставят перед собой украинские спецслужбы

Жирнов отметил, что украинские спецслужбы в 2022 году противоречили успешным операциям и говорили, что не имеют к ним никакого отношения.

«Разведки и контрразведки опротестовывают такие вещи, особенно успешные операции. В то же время безрезультатные операции сложно отрицать, потому что «за уши» или «за мягкое место» ловят людей и увернуться тяжело. А успешные обычно не комментируют», – сказал экс-сотрудник СВР России.

Вероятно, украинские спецслужбы прежде всего ставят перед собой цель уничтожить коллаборантов на ТОТ в границах 1991 года, на которых предатели принимают решения и принимают участие в управлении территорий.

«Таким образом они наносят не просто моральный вред... например Илья Кива. Ну, что там Кива? Ходил по российским пропагандистским каналам, смотрели его «Z-россияне» и говорили, что убивают украинца, который что-то говорил в пользу России», – подчеркнул Жирнов.

На оккупированных территориях совсем другой уровень – там люди считаются гауляйтерами, обеспечивающими оперативное управление административными территориями. Их уничтожение – военная задача, которая сразу поможет повлиять на ход событий на фронте.

В каких операциях Россия обвиняет Украину

Сергей Жирнов рассказал, что Россия обвиняет украинские спецслужбы в убийстве дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина – Дарьи Дугиной. Как отмечается, вечером 20 августа 2022 года автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье, в результате чего водитель погибла.

Соратник Дугина Петр Лундстерм сообщил, что погибла Дарья Дугина, а в автомобиле должен был быть отец – они собирались вместе возвращаться с российского пропагандистского фестиваля.

Также россияне обвиняют украинские спецслужбы в уничтожении газопровода 26 сентября 2022 года на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", где произошла масштабная авария. По данным шведской национальной сейсмической сети, в том же районе, где произошла утечка газа на Nord Stream 1 и 2, произошли два сильных подводных взрыва.

«Также винили во взрыве на Керченском мосту. Если на самом деле это правда, то выходит, что украинские спецслужбы чуть ли не самые крутые в мире. Напомню, что Керченский мост частично взорвали 8 октября 2022 года. Тогда грузовик со взрывчаткой был завезен с российской территории через так называемые «непроходные» КПП, где муха не должна была пролететь, по утверждению России», – заметил экс-сотрудник КГБ России.

Напомним, за три дня до подрыва секретарь России по нацбезопасности Николай Патрушев проводил большое совещание в Крыму по обеспечению безопасности полуострова, но что-то пошло не по плану.

Почему спецслужбы обычно не комментируют операции

По словам Жирнова, спецслужбы обычно не рассказывают секретов о проведении подобных операций, потому они и называются «специальные службы» – такова у них работа. Многие спецслужбы, которым приписывают успешные операции, отрицают, что это их работа. В то же время это нормальная практика.

Одно из известнейших ведомств разведки и специальных задач – израильская спецслужба Моссад, которая десятки лет после Второй мировой войны отлавливала нацистских преступников и целенаправленно уничтожала.

«Не факт, что нужно уничтожить человека. Идеальный вариант – добиться его экстрадиции, если не было возможности, просто похитить и привезти в Израиль, потом судить и дать приговор. Однако, когда этого нельзя было сделать, то проводили ликвидацию за границей», – подчеркнул экс-сотрудник КГБ России.

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