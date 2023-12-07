После видео с тремором головы стали известны официальные диагнозы Лукашенко 12 7.12.2023, 15:23

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Диктатора экстренно доставляли в больницу ночью.

Здоровье Лукашенко опять стало популярной темой для обсуждения. В этот раз из-за появления диктатора перед камерой с заметным тремором головы. Возникли комментарии и медицинские заключения по этому вопросу.

Редакция телеграм-канала «Белые халаты» собрали всю имеющуюся информацию о здоровье диктатора:

– Наблюдается и лечится Александр Лукашенко в ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» управления делами Лукашенко, часто ее называют «Лечкомиссией». При этом у него личный лечащий врач и медсестра, иногда к пациенту привозят врачей из РНПЦ травматологии, а также из Москвы.

– Никаких электронных записей истории болезни не ведется, все заключения выдаются в единственном экземпляре, и в базе больницы не хранятся, около года назад был взлом базы данных «Лечкомиссии», и никаких медицинских данных Лукашенко не нашли, кроме справки про ковид, достоверность которой сомнительна.

– Перед визитом в больнице работает личная служба безопасности, которая проверяет все, начиная от личностей персонала на смене. Журналистам известно о как минимум двух случаях, когда к медработникам применяли физическую силу (били).

Из диагнозов известно немного:

– Нарушение жирового обмена III степени (ожирение);

– Сахарный диабет, ампутация пальца стопы в связи с осложнениями. Диету пациент не соблюдает, хотя алкоголь не употребляет совсем;

– Мочекаменная болезнь. В 2018 году был эпизод почечной колики, когда Лукашенко доставили в больницу ночью, экстренно и установили эндоскопически стент в мочеточник. Операция прошла с осложнениями;

– Артроз левого коленного сустава, дважды оперирован – артроскопия (в начале 2000-х и в районе 2010 года).

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