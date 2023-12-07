Под Рязанью во время тренировки сотрудников Росгвардии сработало взрывное устройство 7.12.2023, 18:16

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Среди росгвардейцев есть «двухсотый».

На полигоне в селе Дубровичи Рязанской области РФ 7 декабря прогремел мощный взрыв. Ликвидирован один росгвардеец.

Как сообщает «Главред» со ссылкой на прокуратуру области, на территории полигона сработало взрывное устройство.

«По предварительным данным, при проведении плановых занятий по огнестрельной подготовке произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства», - говорится в сообщении прокуратуры.

Пропагандистское агентство ТАСС пишет об одном погибшем и двух раненых сотрудников Росгвардии. Случившееся пропагандисты описывают как «происшествие во время стрельб».

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