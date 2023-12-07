Ученые: Разряды электрических угрей могут генетически модифицировать других существ 7.12.2023, 18:22

Угри способны влиять на генетику близлежащих организмов.

Электропорация, часто используемая в лаборатории, предполагает применение электрического поля к клеткам для увеличения проницаемости их клеточной мембраны, что позволяет ввести внутрь чужеродную ДНК.

Этот метод используют для генной модификации бактерий и дрожжей, а также для лечения некоторых видов опухолей, пишет techinsider.

Теперь японские биологи из Нагойского университета и Киотского университета предположили, что электропорация может происходить в естественной среде, где присутствует электричество. Например, в водоеме с электрическими угрями.

В новом исследовании, опубликованном в журнале PeerJ: Life and Environment, ученые поместили молодых рыбок данио в резервуар с водой и раствором ДНК, несущим зеленый флуоресцентный белок. Затем исследователи подсадили в тот же резервуар угря и заставили его разрядить электричество.

Последующий анализ личинок рыбок данио показал, что 5% из них начали светиться зеленым в ультрафиолетовом свете. Предположительно, раствор ДНК в воде был поглощен рыбами. Ученые связывают это с электричеством угрей и полагают, что угри способны влиять на генетику близлежащих организмов в их естественной среде обитания.

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