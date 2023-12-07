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Названы самые продаваемые в мире смартфоны

  • 7.12.2023, 20:15
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Названы самые продаваемые в мире смартфоны

Такие гаджеты популярны и среди белорусов.

Стало известно, какие смартфоны, продающиеся и в Беларуси, являются самыми популярными в мире. Рейтинг наиболее популярных смартфонов за третий квартал 2023-го в сосцети опубликовал инсайдер Revegnus.

В частности, самым популярным за третий квартал года стал iPhone 14, который три квартала подряд занимает лидирующие позиции. При этом тройку лидеров замыкают iPhone 14 Pro Max и Pro.

А вот среди устройств на базе Android наиболее популярен Samsung Galaxy A14 4G, ставший пятым по популярности сразу после базовой модели iPhone 13.

Еще три места в то-10 наиболее популярных смартфонов заняли Samsung Galaxy A14 5G, Galaxy A54 и Galaxy 04e. А на девятом месте оказался Redmi 12C. Десятое место в рейтинге досталось Galaxy A34.

Аналитики пояснили, что именно эти смартфоны заняли 19% от общемирового объема продаж смартфонов.

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