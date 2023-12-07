Россияне скупают наличную валюту рекордными темпами 1 7.12.2023, 21:25

На руках у российских домохозяйств сейчас наличной валюты почти на $100 млрд.

Пока власти говорят о растущей вслед за ключевой ставкой привлекательности рубля, россияне усиленно запасаются наличной валютой.

В октябре население перевело в наличную валюту 95,8 млрд руб., или более $1 млрд, сообщил Центробанк РФ. Это максимум с февраля-марта 2022 г., когда во время паники, вызванной началом войны, россияне купили или сняли со счетов валюты почти на 1,3 трлн руб. За все время наблюдений такой прирост наличной валюты на руках у российских домохозяйств наблюдался лишь несколько раз, обычно в последние месяцы года – люди запасаются валютой для зарубежных поездок на длинные праздники.

На руках у российских домохозяйств сейчас наличной валюты почти на $100 млрд – 8,98 трлн руб. на 1 ноября, по данным ЦБ (официальный курс в тот день был 92,02 руб./$).

Формально наличной валюты у россиян могло прибавиться в результате покупок и снятия со счетов. Скорее всего, преобладали покупки. Ограничения на снятие валюты со счетов продолжают действовать. Валютные средства населения в банках в октябре сократились на $600 млн (58 млрд руб.), сообщал ЦБ, но так происходит каждый месяц: хранить сбережения на валютных счетах небезопасно, привычные доллар и евро объявлены «токсичными». Например, в III квартале средства на валютных счетах уменьшились на 300 млрд руб., что ЦБ объяснял переводами за рубеж и, «вероятно, конвертацией части валютных средств в рубли: многие люди продавали валюту по выгодному курсу, чтобы зафиксировать прибыль после значимого ослабления рубля».

Население в последние годы ведет себя контрциклично: покупает валюту, когда она дешевеет, и продает, когда дорожает, не раз отмечал регулятор. В октябре рубль сильно укрепился после того, как Владимир Путин издал указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами.

В ноябре рубль еще укрепился, и россияне продолжали покупать валюту. Данных об операциях с наличными еще нет, но на бирже они за месяц приобрели валюты на 115 млрд руб. и еще 48 млрд руб. – через крупнейшие банки, сообщил ЦБ, уточнив, что «практически весь объем покупок пришелся на доллары и евро».

Впрочем, рост ставок по вкладам стимулирует и рублевые сбережения. В октябре второй месяц подряд сократились сумма наличных рублей в активах домохозяйств – на 129 млрд руб. Население возвращает деньги в банки, отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Средства на рублевых текущих счетах сократились на 300 млрд руб., зато на вкладах выросли на 970 миллиардов, а общий прирост рублевых средств составил 670 млрд руб.

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