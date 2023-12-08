Ученые рассказали, какой препарат наиболее эффективен против головной боли 8.12.2023, 11:34

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Парацетамол или Ибупрофен?

Исследование ученых из министерства здравоохранения Саудовской Аравии показало, что препараты Парацетамол и Ибупрофен обладают схожей эффективностью при снятии головной боли эпизодического напряжения. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (Sci Rep).

Боль напряжения является наиболее распространенным типом головной боли. Она характеризуется сдавливающими или стягивающими ощущениями, может возникать как часто, так и довольно редко. Стресс и психическое напряжение являются частыми провокаторами боли этого типа. Известно, что широко рекомендуемыми препаратами для облегчения симптомов головной боли напряжения являются нестероидные противовоспалительные препараты (Ибупрофен) и Парацетамол.

Чтобы выяснить, какой из двух препаратов наиболее эффективен, ученые из Саудовской Аравии провели исследование, основанное на результатах 14 предшествующих научных работ (мета-анализ). В совокупности в этих исследованиях принял участие 521 взрослый доброволец.

Анализ показал, что в эффективности Парацетамола и Ибупрофена при снятии головной боли напряжения (интенсивность ощущений от умеренных до сильных) не было существенных различий. Кроме того, при приеме препаратов обоих типов наблюдались лишь незначительные побочные эффекты. Отмечается, что применение Ибупрофена чаще провоцировало тошноту, а Парацетамола — дискомфорт в желудке. Также выяснилось, что люди, которые предпочитают Парацетамол, реже используют таблетки для снятия головой боли.

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