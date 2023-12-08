«У Путина есть один-полтора месяца» 1 8.12.2023, 12:43

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Очень многое стоит на кону.

В связи с тем что США все никак не могут согласовать финансирование военной помощи Украине, ближайшие полтора месяца будут особо опасными. Главная проблема в ПВО.

Об этом в своем блоге пишет известный российский военный обозреватель Ян Матвеев.

Он отметил, что в связи с приближающимся Рождеством и каникулами Соединенные Штаты могут перенести голосование за военную помощь Украине на 2024 год.

Это приведет к тому, что Америка не сможет передать Киеву новые комплексы противовоздушной обороны (ПВО) раньше февраля - марта будущего года. И это тревожная новость для всех украинцев.

«У Путина есть минимум 1-1,5 месяца на массированные зимние удары. А Украина может надеяться только на то ПВО, что уже имеется», - сообщил Матвеев. Ё

Он также напомнил: Россия за последний год сумела наладить производство на своей территории дронов-камикадзе «Шахед», а это значит, что зимние атаки могут стать более массированными и серьезными, чем год назад.

Украине придется очень непросто. А вот с другим вооружением ситуация обстоит немного лучше, уверен Матвеев. Расконсервация и ремонт бронетехники и артиллерии занимает около 1-2 месяцев, и американцы могут успеть их поставить. Однако риски задержек все равно есть.

«Каждая неделя задержки будет сдвигать этот горизонт, а вместе с ним будет задерживаться и новое весенне-летнее наступление ВСУ. Чем грозят такие задержки, мы уже видели в этом году. Без значительного пакета помощи США нормально пополнить войска для полноценной атаки не получится», - сообщил российский эксперт.

По его мнению, ВСУ потребуется примерно 100-150 боевых танков, в два раза больше броневиков, а также 2-3 дивизиона артиллерийских установок.

Это создаст преимущество и позволит украинцам атаковать российские позиции.

«Очень многое стоит на кону для Украины сейчас», - констатировал Матвеев.

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