Банки введут в 2024 году новшества для клиентов 8.12.2023, 20:16

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Что собираются изменить.

Банки анонсировали изменения, которые намерены ввести в начале 2024 года. Они касаются карт рассрочек, комиссий за услуги, а также заявок на выдачу валюты.

«Сбер Банк» сообщил, что с 1 января 2024 года заявления на получение белорусских рублей и иностранной валюты надо будет подавать за два банковских дня до получения этих средств. Такие заявления принимаются в рабочие дни до 15.00, уточняет финучреждение. Речь о тех случаях, когда требуется сумма, которой может не быть в наличии в кассе финучреждения.

Также «Сбер Банк» объявил, что с 1 января введет изменения по своей программе лояльности.

«Беларусбанк» ранее анонсировал, что с 3 января 2024 года клиенты не смогут продлить срок действия, перевыпустить или изготовить дубликат «старой» карты рассрочки «Магнит». Дело в том, что финучреждение с 1 июня этого года возобновило выдачу карт рассрочки «Магнит». До этого их не выпускали с сентября 2020 года. При этом «Магнит» претерпел существенные изменения, эти карты превратились в овердрафтный «пластик», у него появилось новое название — «Магнит RGB». «Магнит» предполагает, что клиентам доступен овердрафт — на общих основаниях, а также по партнерским программам, их будет три — RED, GREEN, BLUE. Клиенты банка, у которых был предыдущий «Магнит», могли продолжать им пользоваться. Однако с 3 января продлить срок действия этого «пластика» не получится.

«Беларусбанк» также сообщил, что с 1 января держателям карточек Mastercard World Black Edition клуба «Персона» будут предоставлять 10 бесплатных посещений Business — и Lounge-залов в аэропортах.

«Приорбанк» также с 1 января введет изменения по посещениям бизнес-залов в аэропортах. «Плата за дополнительные визиты сверх бесплатных в бизнес-залы в рамках программы Lounge Key для владельцев карт Mastercard с 1 января 2024 плата составит 35 долларов (около 113 рублей по курсу Нацбанка на 8 декабря. — Прим. ред.)», — уточняют в финучреждении.

«Белагропромбанк» с 1 января изменит размер комиссии за некоторые услуги. Это затронет как физлиц, так и юрлиц. К примеру, для физлиц внесут изменения по комиссиям за оформление договора поручительства по кредитам (будет стоить 35 рублей), за регистрацию валютных договоров (10 рублей за единицу).

«Белгазпромбанк» объявил, что с 1 января изменит размер комиссии по некоторым услугам для юрлиц и ИП. Откорректировать размер вознаграждений по некоторым услугам с начала января собирается также «Статусбанк» (это затронет как физлиц, так и юрлиц).

Ранее Нацбанк обнародовал список системно значимых банков на 2024 год. В нем значатся 11 финучреждений. Регулятор определяет список таких банков для того, чтобы сохранять устойчивость банковской системы. Если у одного из таких финучреждений возникнут проблемы, то их почувствует весь финансовый рынок. Поэтому регулятор будет особенно внимательно следить за работой этих банков.

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