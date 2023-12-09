Ученые выяснили, сколько часов в день можно пользоваться смартфоном 9.12.2023, 14:18

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Для этого исследовали более 40 тысяч подростков.

Корейские ученые исследовали более 40 тысяч подростков и выяснили, что использование смартфона более четырех часов в день связано с неблагоприятными последствиями для здоровья психики.

У них отмечали более высокий уровень стресса, нарушения сна и депрессивные симптомы. Кроме того, ученые зафиксировали суицидальные мысли, употребление психоактивных веществ и ожирение.

Медицинские руководства разных стран рекомендуют ограничить экранное время до двух-трех часов в день, но обычно не учитывают возрастные особенности детей и меняющуюся с возрастом социальную активность.

Новое исследование показывает, что для подростков пороговым временем ежедневного использования смартфона можно считать четыре часа. При этом доля людей, превышающих эти нормы, постоянно растет.

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