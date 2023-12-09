Трагически погиб тренер сборной Беларуси по фристайлу Максим Густик
- 9.12.2023, 14:30
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Ему было 35 лет.
Сегодня, 9 декабря, стало известно о том, что умер старший тренер национальной сборной Беларуси по фристайлу Максим Густик, пишет «Прессбол».
Спортсмену было 35 лет.
Подробности смерти не сообщаются.
В 2008 году Максим дебютировал на этапе Кубка мира. Всего на соревнованиях КМ лыжный акробат девять раз поднимался на пьедестал.
Лучшим достижением в карьере Густика была бронза на чемпионате мира в Австрии в 2015 году.
Фристайлист принимал участие и в двух Олимпийских играх: в 2018-м в индивидуальных прыжках он занял 22-е место, а через четыре года оказался 20-м.