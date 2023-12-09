Стало известно, в какую африканскую страну прилетел Лукашенко

Стало известно, в какую африканскую страну прилетел Лукашенко8
- 9.12.2023, 17:42
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Официальный визит Лукашенко в Африку начался с Экваториальной Гвинеи. Его самолет 9 декабря приземлился в столице страны Малабо, сообщает БелТА.
В аэропорту белорусского диктатора встретил вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге.
Напомним, пресс-служба Лукашенко 9 декабря сообщила о его официальном визите в «ряд стран Африканского континента». Какие еще страны он планирует посетить, кроме Экваториальной Гвинеи, — не указано.