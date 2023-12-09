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Война дронов: под Авдеевкой украинский БПЛА уничтожил колесный беспилотник россиян

  • 9.12.2023, 17:51
  • 1,300
Война дронов: под Авдеевкой украинский БПЛА уничтожил колесный беспилотник россиян

Видеофакт.

Силы обороны Украины уничтожили наземный дрон российских оккупантов, который доставлял боекомплекты на вражеские позиции под Авдеевкой. Об этом сообщили Сухопутные войска Украины в Telegram.

«Война дронов продолжается. Украинский FPV уничтожает вражеский наземный дрон, который доставлял БК на вражеские позиции под Авдеевкой», - говорится в сообщении.

В украинских Сухопутных войсках также отметили, что случаев использования врагом наземных дронов в последнее время становится все больше, особенно на Авдеевском направлении.

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