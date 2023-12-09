Война дронов: под Авдеевкой украинский БПЛА уничтожил колесный беспилотник россиян 9.12.2023, 17:51

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Видеофакт.

Силы обороны Украины уничтожили наземный дрон российских оккупантов, который доставлял боекомплекты на вражеские позиции под Авдеевкой. Об этом сообщили Сухопутные войска Украины в Telegram.

«Война дронов продолжается. Украинский FPV уничтожает вражеский наземный дрон, который доставлял БК на вражеские позиции под Авдеевкой», - говорится в сообщении.

В украинских Сухопутных войсках также отметили, что случаев использования врагом наземных дронов в последнее время становится все больше, особенно на Авдеевском направлении.

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