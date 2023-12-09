Маляваныч рассказал о том, как улицы Минска могут обмануть
- 9.12.2023, 22:05
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Вдохновляющая история.
Знаменитый ведущий «Калыханкі» Маляваныч, он же Александр Жданович, в своем новом видео в Tik Tok поделился вдохновляющей историей:
«Однажды Владимир Короткевич поехал на Кавказ. Там он сломал ногу и ему пришлось задержаться на довольно длительное время. B эти дни в Минске возле старого аэропорта открыли новую улицу и назвали ее именем Дмитрия Короткевича, однофамильца, подпольщика.
@nashaniva Маляваныч пра тое, як вуліцы Мінска могуць падмануць #беларусь #беларусьсейчас #быкаў #минск #минсксейчас #караткевіч #беларускіцікток #маляваныч #лукашенко ♬ оригинальный звук - Наша Ніва. Навіны
И вот Владимир Короткевич, ничего не зная, возвращается в Беларусь. Его встречают друзья, везут на эту улицу и рассказывают: «Все думали, что ты умер! И поэтому за эти дни назвали твоим именем новую улицу».
Представляю себе, как оценил Владимир Семенович их шутку. Как весело проводили они свое свободное время.
Но придет время, и именами настоящих наших героев будут названы наши улицы: улица Василя Быкова, Ларисы Гениюш, Алеся Пушкина… Я верю в это.
Все будет хорошо!»