Маляваныч рассказал о том, как улицы Минска могут обмануть 9.12.2023, 22:05

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Вдохновляющая история.

Знаменитый ведущий «Калыханкі» Маляваныч, он же Александр Жданович, в своем новом видео в Tik Tok поделился вдохновляющей историей:

«Однажды Владимир Короткевич поехал на Кавказ. Там он сломал ногу и ему пришлось задержаться на довольно длительное время. B эти дни в Минске возле старого аэропорта открыли новую улицу и назвали ее именем Дмитрия Короткевича, однофамильца, подпольщика.

И вот Владимир Короткевич, ничего не зная, возвращается в Беларусь. Его встречают друзья, везут на эту улицу и рассказывают: «Все думали, что ты умер! И поэтому за эти дни назвали твоим именем новую улицу».

Представляю себе, как оценил Владимир Семенович их шутку. Как весело проводили они свое свободное время.

Но придет время, и именами настоящих наших героев будут названы наши улицы: улица Василя Быкова, Ларисы Гениюш, Алеся Пушкина… Я верю в это.

Все будет хорошо!»

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