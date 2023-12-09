Украинские защитники развернули три плацдарма на левом берегу Херсонщины 9.12.2023, 23:14

Фото: AP

Экс-сотрудник СБУ раскрыл главную задачу этих плацдармов.

Украинские защитники развернули три плацдарма на левом берегу Херсонской области, и стараются отбросить оккупантов как можно дальше. Об этом заявил военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

- Есть три плацдарма украинских войск на левом берегу Херсонской области. Они еще небольшие. Главная их задача – отбить россиян как можно дальше от города Херсон для того, чтобы минимизировать обстрелы. Российская армия ракетами, снарядами обстреливает Херсон хаотично – жилой дом, садик, дорога, лесополосы. Затем объединить три плацдарма и продвигаться дальше. Будет очень хорошим результатом, если наши войска смогут дойти до города Скадовск, в идеале до города Армянск. Как говорят наши военные, невероятно сложно что-то прогнозировать, потому что каждый день что-то меняется, – объяснил он.

Он отметил, что российские «военкоры» заявляют о том, что оккупантам необходимо принимать меры по сдерживанию Сил обороны, иначе у них не останется ресурса для противодействия украинским войскам. При этом лобовые атаки россиян не приносят результатов.

«Российские «военкоры» жалуются на то, что лобовые атаки на Южном направлении в Херсонской области не дают никакого результата. Лучшие из лучших там гибнут, стачиваются об украинскую оборону, никакого результата в виде выбитых украинских позиций нет. Они комментируют, что если так продолжится и не будут приняты логические или административные меры, то у них просто не останется, чем сдерживать украинские войска», – добавил Ступак.

По словам экс-сотрудника СБУ, огромную роль на левобережье Днепра на Херсонщине играют FPV-дроны. Их там активно применяют украинские защитники.

«Россияне жалуются, что в лучшем случае на одного российского военного приходится одна украинская «птичка», в худшем случае на одного российского воина – три «птички», – отметил он.

Украинские дроны охотятся за любым движущимся объектом – от машин, которые в народе называют «буханками», до российских солдат.

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