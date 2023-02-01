«Обедают даже в гардеробе»: учителя возмущены запретом питаться в столовых 4 1.02.2023, 11:52

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Чтобы поесть, педагоги закрываются в кабинете.

В редакцию tochka.by обратилась белорусская учительница из региона. Она пожаловалась на проблему, которую в ее школе не могут решить больше года.

- С января 2022-го учителям запретили питаться в школьной столовой. Нам сказали: была проверка, которая указала, что нельзя кормить педагогов в столовой по той же стоимости, что и детей, так как ученики питаются в том числе за счет субсидируемых средств, – отметила читательница.

По ее словам, в цену школьных обедов для учителей хотели включить возмещение некоторых затрат на приготовление блюд по типу стоимости электроэнергии или части зарплат поваров.

- Нам было сказано, что стоимость комплексов пересчитают и мы снова сможем есть в столовых, – вспомнила слова администрации учительница.

Но до сих пор этого не произошло, указала педагог.

«Там учителя чай пьют»

Сначала администрация школы разрешила сотрудникам обедать в свободном кабинете, отметила читательница.

- Там поставили чайник, микроволновку. Но это все, конечно, крайне неудобно. Во-первых, потому что мы на перерывах по-прежнему ответственны за детей и должны оставаться с ними. Так, когда раньше мы могли питаться в школьных столовых, то подстраивались под обед класса. Вели детей в столовую, садились за соседний стол и ели. Одним глазом смотрели в тарелку, а вторым – на детей, – привела пример учительница.

Во-вторых, сказала она, перемены маленькие, и за это время нужно успеть закипятить чайник, подогреть еду, поесть... А ведь учителей в школе довольно много.

- Сначала нам сказали так потерпеть до осени. Осенью – до декабря... Но до сих пор ничего не решилось, и мы все еще не можем найти угол, чтобы пообедать: нигде нет оборудованного места для приема пищи. Ведь тот кабинет, который нам выделили ранее, уже задействовали в учебном процессе, – рассказала учитель.

В итоге педагоги вынуждены есть в учительской или закрывать для этого учебные классы. Более того, коллеги нашей читательницы рассказывают, что обедать приходится даже в гардеробе.

- Я часто дежурю по школе и наблюдаю ситуации, когда дети стоят у закрытого кабинета. Спрашиваю: «Почему вы здесь стоите», а они мне: «Там учителя чай пьют». И говорят об этом с улыбкой. Оно и понятно: дети ведь. А для учителей это как-то унизительно», – отметила учительница.

Не во всех школах есть буфеты

Ранее в сети распространили схожую историю про педагогов из Барановичей. Тогда Минобразования пояснило, что учителя могут получить горячее питание в школьных буфетах за деньги.

Однако читательница подчеркнула: в ее регионе ни в одной школе буфета нет.

«В нашей школе его закрыли несколько лет назад – сказали, что нерентабельный», – объяснила учительница.

Она добавила, что педагоги не против платить за обед больше родителей школьников. Главное для них – сохранить возможность получить горячее питание в течение рабочего дня.

«Но как это так: мы в школе по восемь часов и не можем нормально пообедать… У кого-то есть установленные перерывы в работе для приема пищи, а у нас таких нет и что нам делать?», – оставила висеть вопрос в воздухе учительница.

По ее словам, провластный профсоюз в решении этого вопроса тоже оказался бессилен.

- Нам отвечают, что вся республика об этом знает, но никто не берет на себя ответственность сделать расчеты, ввести, например, коэффициент к детскому обеду, чтобы брать плату за питание с учителей, – подытожила учительница.

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