Биологи собрались воскресить птицу додо 1.02.2023, 13:18

Птицы исчезли в природе в конце XVII века.

Пару лет назад гарвардский генетик Джордж Черч (George Church) и предприниматель Бен Ламм (Ben Lamm) основали биотехнологический стартап Colossal Biosciences, главной целью которого назвали возвращение к жизни вымерших видов. Кандидатов на такое воскрешение выбирают самых значительных: первыми были мамонты, затем к ним присоединились тасманийские сумчатые волки. Третьим номером списка стали птицы додо. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном Colossal, пишет Naked science.

Додо, или дронт, был уникальным обитателем острова Маврикий в западной части Индийского океана. Эти крупные, набиравшие до 20 килограммов птицы не умели летать. С тех пор как остров оказался важным пунктом на путях европейских мореплавателей, додо стали предметом активной — и не слишком затруднительной — охоты. За несколько десятков лет все они были перебиты и считаются исчезнувшими в природе с конца XVII века. Впоследствии додо начали считать одним из мифов об экзотических созданиях. Полное отсутствие страха перед людьми сделало их символом глупости.

Однако начиная с XIX века ученые стали систематически изучать их останки, чучела и другие образцы. Вид оказался вполне реальным — хотя вымершим — родственником голубей и получил название Raphus cucullatus. С тех пор связанные с додо коннотации изменились, и вместо птичьей глупости он символизирует человеческую безответственность, ведущую к бездумному уничтожению природы.

Именно этот аспект привлек к додо внимание ученых из Colossal. По словам руководителя проекта, биолога из Калифорнийского университета в Санта-Крусе Бет Шапиро (Beth Shapiro), воскрешение и возвращение птицы на Маврикий может стать таким же важным символом совершенно нового, бережного отношения к живому миру. Ученая отмечает, что эта задача выходит далеко за рамки работы непосредственно с ДНК и эмбрионами птицы. Сегодня природа Маврикия сильно нарушена вмешательством человека и принесенных им инвазивных видов. Реинтродукция додо потребует всестороннего восстановления естественных экосистем острова.

Кроме того, в отличие от мамонтов и сумчатых волков, додо — это птицы, а значит, они требуют особых подходов для проведения генетических модификаций и манипуляций с эмбриональными клетками внутри яйца, защищенного скорлупой. Такие методы проработаны гораздо хуже, нежели ГМ-технологии для млекопитающих. Однако эти затруднения — часть бизнес-стратегии Colossal. Компания ожидает, что методы, которые найдут и всесторонне опробуют на выбранных для воскрешения видах, удастся коммерциализировать и успешно использовать для животных, имеющих большое значение для экономики и хозяйства. Геномы всех трех кандидатов на воскрешение в Colossal уже секвенированы.

Строго говоря, ученые из Colossal не занимаются прямым возвращением к жизни мамонта, тасманийского волка или додо. Их подход состоит в поиске максимально близкого живого родственника, а затем — внесении в его ДНК точечных изменений, которые отличают его от вымершего. Для мамонтов это, конечно, слоны, для сумчатых волков — сумчатые куницы, для додо — никобарские голуби. Полученные в итоге искусственные аналоги называются «проксивидами», и в 2016 году Комиссия по выживанию видов (SSC) при Международном союзе охраны природы и природных ресурсов формализовала это понятие и требования по работе с такими существами.

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