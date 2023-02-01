Дальнобойщика-стукача, который сдавал белорусов силовикам, уволили из польской фирмы 16 1.02.2023, 14:33

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Из-за его провокаций задержаны несколько человек.

Польская фирма уволила дальнобойщика-провокатора Юрия Комара, который провоцировал белорусов в чат-рулетке (сервис, где можно общаться через веб-камеру со случайными собеседниками — прим.), а затем сдавал силовикам.

Видео Комар записывал, а затем выкладывал на своем YouTube-канале. Уже известно несколько случаев, когда провокации дальнобойщика привели к задержанию беседовавших с ним белорусов силовиками.

Как писал сайт Charter97.org, Юрий Комар работал в фирме, которая зарегистрирована в Белостоке. Она осуществляет грузоперевозки из Китая, РФ и РБ в страны Европейского союза. Долей в уставном фонде фирмы владеет известный как в Беларуси, так и в России бизнесмен, а также другие граждане РФ.

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