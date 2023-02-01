У российского фигуриста Романа Костомарова началось отмирание конечностей 1.02.2023, 17:04

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Роман Костомаров

Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать.

Появились новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию из РФ Романа Костомарова. Несмотря на положительную динамику последних дней, у спортсмена началось отмирание конечностей.

Роман в сознании, еще не говорит, но уже все осознает, каждый день к нему сейчас приходит жена — Оксана Домнина, ее пускают в реанимацию в сопровождении врача.

«Все достаточно стабильно. Но некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий.

В данный момент организм фигуриста не готов к хирургическому вмешательству, поэтому доктора тщательно следят за анализами и ждут подходящего момента. В будущем Роман, скорее всего, отправится на лечение и реабилитацию в Германию, сейчас идут переговоры с клиниками за границей», — сообщает StarHit со ссылкой на источник в больнице.

10 января 2023 года Костомаров госпитализирован с лёгочной пневмонией. Он в течение двух недель был подключен к аппарату ЭКМО и ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Недавно фигурист был отключен от ЭКМО и начал постепенно приходить в себя.

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