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У российского фигуриста Романа Костомарова началось отмирание конечностей

  • 1.02.2023, 17:04
  • 7,232
У российского фигуриста Романа Костомарова началось отмирание конечностей
Роман Костомаров

Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать.

Появились новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию из РФ Романа Костомарова. Несмотря на положительную динамику последних дней, у спортсмена началось отмирание конечностей.

Роман в сознании, еще не говорит, но уже все осознает, каждый день к нему сейчас приходит жена — Оксана Домнина, ее пускают в реанимацию в сопровождении врача.

«Все достаточно стабильно. Но некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий.

В данный момент организм фигуриста не готов к хирургическому вмешательству, поэтому доктора тщательно следят за анализами и ждут подходящего момента. В будущем Роман, скорее всего, отправится на лечение и реабилитацию в Германию, сейчас идут переговоры с клиниками за границей», — сообщает StarHit со ссылкой на источник в больнице.

10 января 2023 года Костомаров госпитализирован с лёгочной пневмонией. Он в течение двух недель был подключен к аппарату ЭКМО и ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Недавно фигурист был отключен от ЭКМО и начал постепенно приходить в себя.

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