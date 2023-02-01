Ученые узнали, почему дельфины помогают людям ловить рыбу 1.02.2023, 17:44

Как оказалось, они также извлекают из процесса выгоду.

Исследователи изучили видеозаписи с беспилотных летательных аппаратов, гидролокаторы и акустические записи из вод Лагуны, Бразилия, где дельфины огромными косяками направляются к ожидающим рыбакам. В этих водах дельфины особенно активны, так как рыбаки не могут сами разглядеть рыбу под водой, пишет techinsider.

Дельфины ныряют, подавая сигнал рыбакам, когда нужно забрасывать сети, и сами получают награду — ворованную рыбу.

Доктор Маурисио Кантор из Университета штата Орегон, возглавлявший исследование, сказал: «У дельфинов и людей одна и та же цель – поймать рыбу. Они могут сделать это сами, но поняли, что лучше справляются в команде».

Как показал анализ данных, сотрудничая у рыбаков было в 17 раз больше шансов поймать рыбу, в то время как у дельфинов вероятность смерти была на 13% ниже.

Явным доказательством того, что дельфины извлекают выгоду, являются данные гидролокатора, свидетельствующие о том, что животные воруют рыбу из сетей. Почти две трети опрошенных рыбаков заявили, что замечают или чувствуют, что животные уносят часть улова.

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