Ground Master 200: эксперт оценил радар, который передадут Украине 1.02.2023, 18:33

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Он способен отслеживать широкий спектр целей.

Намедни многие радостно комментировали сообщения об очередной поставке Украине французских САУ Caesar, но при этом, как-то лишь вскользь упомянули о передаче радаров GM 200. А вот зря, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Ground Master 200 — многоцелевой радар ПВО среднего радиуса действия семейства Thales Ground Master, представляющий собой тактический радар, который одновременно отвечает самым строгим оперативным требованиям:

- чрезвычайно точное отслеживание от очень малых до очень больших высот (24 км), независимо от сложности окружающей среды;

- координация зенитных комплексов от очень малой до средней дальности, 250 км в режиме наблюдения / 100 км в режиме боя;

- предупреждение о реактивном, артиллерийском и минометном огне.

- обнаружение надводных целей и отслеживание кораблей, малых плавсредства и так далее.

Ground Master 200 способен отслеживать широкий спектр целей, от небольших и медленных до малозаметных и маневренных, в частности - дроны от класса I (Mini) до класса IV (HALE).

Полное 3D-покрытие от –7° до 70° за один оборот (обновление информации - 1,5 с).

Скажем так, аппарат весьма полезный, особенно с учётом тех угроз, которые были, есть и ещё будут. Один только минус – их бы побольше и как можно больше.

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