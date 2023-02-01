Сбежавший в Норвегию командир «Вагнера» рассказал о массовых расстрелах на глазах у сослуживцев 4 1.02.2023, 20:14

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Андрей Медведев

Расстреливали за отказ воевать или выполнять приказы.

Бывший командир ЧВК «Вагнер», который попросил политического убежища в Норвегии, рассказал The Moscow Times, что был свидетелем массовых казней наемников ЧВК, которые происходили на глазах у однополчан.

В частности, 26-летний Андрей Медведев рассказал о казни сразу двоих человек в вагнеровском центре, где тренировали заключенных, завербованных из российских тюрем. «Был случай, когда привели двух заключенных, которые отказались воевать, и расстреляли их на глазах у других за отказ выполнять приказы, — сказал Медведев. — Таких случаев было много».

Медведев бежал в Норвегию в январе 2023 года после того, как четыре месяца воевал на востоке Украины в составе ЧВК «Вагнер». В ноябре Медведев дезертировал и пешком пересек норвежскую границу, прячась от российских пограничников. На территории Норвегии его задержал патруль, но после допроса местными службами безопасности Медведева отпустили до принятия решения по его ходатайству о предоставлении политического убежища. Ему может быть предъявлено обвинение в нелегальном пересечении границы, но депортировать бывшего наемника в Россию власти Норвегии не планируют. «Я хочу начать мирную жизнь», — сказал Медведев The Moscow Times.

По словам Медведева, с бойцами «Вагнера» в Украине «обращались как со скотом», их «отправляли на фронт как пушечное мясо». «Я жалею, что вообще был там», — заключил он.

Однако Медведев отказался уточнить, был ли он свидетелем преступлений, которые совершили вагнеровцы в боях вокруг Бахмута, и отдавал ли он сам какие-либо преступные приказы как вагнеровский командир.

Медведев служил командиром первой эскадрильи 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» и воевал под Бахмутом, сообщает российская правозащитная организация Gulagu.net. В ЧВК «Вагнер» подтверждали, что Медведев был одним из их боевиков-наемников, но The Moscow Times не смогла независимо проверить рассказ Медведева.

Считается, что в Украине находится до 50 000 бойцов ЧВК Вагнера, в том числе тысячи российских заключенных, которым обещали досрочное освобождение из тюрьмы в обмен на подписание шестимесячных контрактов. Точных цифр нет, но известно, что «Вагнер» с начала войны понес тяжелые потери, и в России были созданы специальные «вагнеровские кладбища».

Медведев, выросший в детском доме в Томской области Сибири и неоднократно судимый за грабежи, сказал, что присоединился к группе наемников в качестве добровольца в июле. Но он решил дезертировать после того, как «увидел, что происходит» в Украине.

Одним из 15 человек, предположительно находившихся под командованием Медведева, был осужденный за убийство Евгений Нужин, который после сдачи в плен был убит кувалдой. Казнь была заснята на видео и распространена в социальных сетях в ноябре. Нужин сдался украинским военным в прошлом году, вскоре после того, как его отправили в Украину. Глава ЧВК Пригожин заявил тогда, что Нужин заслуживает «собачьей смерти», но позже отрицал причастность группы к его убийству.

«Это было ожидаемо, других методов у Вагнера нет», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о расстреле Нужина. Ранее в январе адвокат Медведева сообщил AFP, что он «готов рассказать о своем опыте работы в группе «Вагнер» людям, которые расследуют военные преступления».

Медведев сказал, что он слишком молод, чтобы лично общаться с Пригожиным, но когда он встретил Пригожина в учебном центре «Вагнера», тот произвел «впечатление больного человека». «Здравомыслящий человек не стал бы делать то, что он делает», — добавил Медведев.

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