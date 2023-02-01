Совет Европы озвучил план поддержки гражданского общества и демсил Беларуси 5 1.02.2023, 21:17

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План состоит из 15 пунктов.

Совет Европы озвучил план по поддержке гражданского общества и демократических сил Беларуси. 15 его пунктов опубликовала Генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

Запланированы тренинги по правам человека, семинары по Европейской конвенции о правах человека и ознакомительные поездки в штаб-квартиру Совета Европы в Страсбурге. Стоит задача повысить осведомленность по таким ключевым вопросам, как отмена смертной казни, недискриминация, гендерное равенство и противодействие насилию в отношении женщин.

Пейчинович-Бурич подчеркнула, что план готовился в рамках контактной группы Совета Европы по Беларуси. Она считает, что гражданское общество и демсилы получат «значительную помощь». Генеральный секретарь гордится, что СЕ «играет ведущую роль в поддержке демократической Беларуси».

Контактная группа с демократическими силами и гражданским обществом Беларуси была создана в Совете Европы в сентябре 2022 года.

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