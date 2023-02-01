В США раскрыли сеть, которая помогала России и Беларуси обходить санкции 1 1.02.2023, 23:02

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Вашингтон ввел санкции против тайных «офшоров».

В США приняли меры против 22 физических и юридических лиц в разных странах, связанных с сетью уклонения от санкций, которая поддерживала военно-промышленный комплекс России и Беларуси.

Утверждается, что сеть возглавлял базирующийся в России и на Кипре торговец оружием Игорь Зименков, который тесно сотрудничал со своим сыном Джонатаном Зименковым и широкой сетью физических и юридических лиц, чтобы обеспечить продажу российской оборонной продукции правительствам третьих стран.

Также в список попал кипрский оружейный брокер Александр Вольфович, являющийся зарегистрированным владельцем шести компаний в «сети Зименкова» и двое его сыновей Станислав Вольфович и Ариэль Вольфович, о которых сообщается, что они «сохраняют руководящие роли в организациях «сети Зименкова».

По информации Минфина США, Игорь Зименков поддержал «белорусский военно-промышленный комплекс, способствуя продажам находящегося под санкциями белорусского оборонного предприятия ГВТУП «Белспецвнештехника» в Латинской Америке».

Также в пресс-релизе упоминается белорусский бизнесмен Александр Зайцев, находящийся под санкциями и являющийся, по представленной информации, деловым партнером «высокопоставленного сотрудника «сети Зименкова» Маркса Блатса.

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