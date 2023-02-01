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Российская нефть за год подешевела почти вдвое

  • 1.02.2023, 23:39
Российская нефть за год подешевела почти вдвое

Cредняя цена марки Urals в январе 2023 составила $49,48 за баррель.

Цены на российскую нефть за год упали почти вдвое: средняя цена основной российской экспортной марки нефти Urals в январе 2023 составила $49,48 за баррель, что в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года (баррель стоил $85,64).

Об этом заявили в Минфине РФ.

Как отмечает российское издание Коммерсантъ, федеральный бюджет России на 2023 год верстался на основе средней годовой цены на нефть Urals в $70,10 за баррель.

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