Лукашенко одобрил меморандум о получении Беларусью членства в ШОС 10.02.2023, 2:19

МИД предоставлены полномочия на подписание данного меморандума.

Александр Лукашенко в четверг, 9 февраля, подписал Указ №31. Им был одобрен проект меморандума об обязательствах Беларуси в целях получения членства в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), информирует пресс-служба диктатора.

В пресс-службе также обратили внимание на то, что Беларусь с 2010 года является партнером по диалогу ШОС, а с 2015 года она имеет статус наблюдателя при данной организации. Кроме того, в 2022 году была начата процедура приема Беларуси в члены ШОС. Отмечается, что для того, чтобы оформить участие, необходимо подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, которые составляют договорно-правовую базу названной организации.

Сообщается, что проектом меморандума были определены общие обязательства Беларуси соблюдать цели, а также принципы международных договоров, которые были приняты в ШОС, сроки присоединения к подобным договорам, финансовые аспекты вступления в организацию и положение о замещении квотных должностей в ее органах. Уточняется, что полномочия на подписания меморандума были предоставлены МИД Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».