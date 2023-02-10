Вместе с редким БМПТ «Терминатор» войска РФ потеряли еще очень дорогой танк и трал 1 10.02.2023, 11:22

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Подобную технику в России не могут производить из-за санкций.

Вместе с редкой боевой машиной «Терминатор» ВСУ уничтожили еще и танк Т-90М «Прорыв», который прикрывался БМПТ, обратил внимание военный обозреватель Александр Коваленко.

Кроме того, удар пришелся по тралу ТМТ-К, который России трудно производить из-за санкций.

Минный трал ТМТ-К предназначен не только для траления нажимных противотанковых мин, но и противобортовых неконтактных мин и мин с магнитными взрывателями, отметил Коваленко. Позволяет ему это делать электромагнитный комплекс, в составе которого электронные элементы западного производства.

«В общем, русские потеряли за единицу времени уникальную БМПТ Терминатор, редкий и очень дорогой Т-90М "Прорыв", а так же не менее уникальный трал, который и вовсе сейчас производить не могут. И как вам такое «бинго»!?» - написал Коваленко.

«Терминатор» - российская боевая машина поддержки танков. Предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника. У машин есть возможность поражать на ходу и с места танки, БМП и другие высокозащищенные цели.

9 февраля днем появилось видеоподтверждение уничтожения этой техники ударом Вооруженных сил Украины.

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