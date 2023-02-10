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Временного поверенного в делах Польши вызвали в лукашенковский МИД

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  • 10.02.2023, 12:19
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Временного поверенного в делах Польши вызвали в лукашенковский МИД

Режиму не понравился жесткий ответ Варшавы.

Лукашенковский МИД вызвал временного поверенного в делах Польши Мартина Войтеховского.

«Ему заявлен решительный протест в связи с объявленными действующим польским руководством планами приостановить 10 февраля 2023 г. с 14.00 по белорусскому времени движение в пункте пропуска «Бобровники — Берестовица», — говорится в сообщении МИДа.

Как писал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостанавливает свою работу с сегодняшнего дня.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьски.

«Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года с 12:00 движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», — сказал он.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

В Гродненской области теперь не остается пограничных переходов с Польшей. Пункт пропуска «Брузги — Кузница» был закрыт во время кризиса нелегальных мигрантов в 2021 году.

Теперь жители Гродненской области, из-за политики режима Лукашенко, должны ехать в Польшу или через Брестскую область, или через пропуски на границе с Литвой («Бенякони», «Привалка»).

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