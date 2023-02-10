Из-за действий Лукашенко у России могут возникнуть логистические проблемы 9 10.02.2023, 15:26

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

Ситуацию с «Бобровниками» прокомментировал Песков.

Россия заявила, что могут возникнуть определенные логистические сложности из-за закрытия пункта пропуска «Бобровники» на польско-белорусской границе. Такое мнение пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков

«Безусловно, какие-то сложности могут возникнуть. Это нужно проанализировать перед тем, как просчитать дальнейшее решение», — сказал Песков.

«Я думаю, что есть смысл обратиться в Минтранс с точки зрения получения информации, какой объем грузов через эти переходы шел до сих пор», — добавил он.

Как писал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу с сегодняшнего дня.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьски.

«Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года с 12:00 движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», — сказал он.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

В Гродненской области теперь не остается пограничных переходов с Польшей. Пункт пропуска «Брузги — Кузница» был закрыт во время кризиса нелегальных мигрантов в 2021 году.

Теперь жители Гродненской области, из-за политики режима Лукашенко, должны ехать в Польшу или через Брестскую область, или через пропуски на границе с Литвой («Бенякони», «Привалка»).

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