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ВСУ барражирующим боеприпасом Warmate сожгли дотла базу РФ на левом берегу Днепра

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  • 10.02.2023, 15:55
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ВСУ барражирующим боеприпасом Warmate сожгли дотла базу РФ на левом берегу Днепра
фото: Youtube/WB Group

Выжившие оккупанты бросились бежать..

Warmate достал оккупантов на левом берегу Днепра: российская база выгорела дотла ВСУ ударили по базе российских оккупантов на Херсонщине барражирующим боеприпасом Warmate.

Украинские пограничники ударили по российской военной базе на Херсонщине на левом берегу Днепра. В операции они использовали барражирующий боеприпас Warmate.

Кадры опубликовал 10 февраля депутат Верховной Рады Юрий Мысягин в Telegram.

«А тем временем российских оккупантов все чаще достают на левом берегу Днепра на Херсонщине. Пограничники хорошо научились использовать Warmate. Достали чертей на захваченной ими водной базе», - написал нардеп.

Удар пограничников наблюдал украинский дрон. Судя по видео, в результате атаки на базе вспыхнул сильный пожар. Оккупанты бросились бежать.

Справка Warmate - это ударный беспилотный комплекс польского производства. Он может использоваться для поражения живой силы или легкобронированных целей. Радиус действия - 10 км. Может находиться в воздухе до 30 минут. Комплекс имеет автоматический режим управления полетом и систему возврата в случае несрабатывания. Во время атаки БПЛА заходит на цель, в пике достигая своей максимальной скорости (150 км/ч). Оператор имеет возможность контролировать атаку и отменить миссию даже в ходе ударного маневра. Украина производит Warmate по лицензии под названием «Сокол».

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