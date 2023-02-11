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Будут ли Москва и Пекин давить на Лукашенко из-за «Бобровников»?

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  • 11.02.2023, 9:04
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Будут ли Москва и Пекин давить на Лукашенко из-за «Бобровников»?

Анализ экс-чиновника.

Режим Лукашенко приговорил к восьми годам колонии усиленного режима журналиста и лидера Союза поляков Беларуси Анджея Почобута. В ответ Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники». Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова закрыть и другие погранпереходы.

Как будет развиваться ситуация? Сайт Charter97.org поговорил с экс-сотрудником администрации Лукашенко Анатолием Котовым.

—Мы видим непрекращающиеся репрессии против польского меньшинства в Беларуси. Откуда у режима Лукашенко такая полонофобия?

— Полонофобия — достаточно старая черта режима, которая тянется еще из 90-х и нулевых, когда Союз поляков был одним из серьезных общественных объединений, которое не было готово соглашаться с тем, что происходило в стране.

С Союзом поляков режим борется на протяжении всего своего существования. Были попытки расколоть его, создать параллельную организацию, забрать имущество.

Вся нелюбовь Лукашенко к полякам заключается в том, что это была одна из самых массовых организаций, которую он не контролировал. Поэтому появилась такая национальная окраска, так как это организация польского меньшинства.

— Закрыт переход в «Бобровниках». Некоторые связывают этот шаг с ответом Варшавы на приговор Почобуту. Насколько это сильный удар по режиму Лукашенко?

— Это достаточно серьезный удар по режиму. Фактически на границе с Польшей остается лишь один грузовой погранпереход для перемещения грузов. Режим очень зависим от внешней торговли. Естественно, это создает дополнительную напряженность в плане какой-то валютной выручки, экспортных поставок, также сокращает возможности заниматься контрабандой, которую очень любит режим.

— Кремль уже отреагировал на закрытие «Бобровников» и заявил, что это создает логистические сложности. Транзит через Беларусь важен и для Китая. Могут ли на Лукашенко начать давить Москва и Пекин?

— Со стороны России возможно давление, так как это автотранспортная артерия. С китайской стороны «Бобровники» не имеют такую большую ценности, так как основной объем идет через железные дороги. Но Москва может начать давить, так как польская сторона дала понять, что готова к дальнейшему ограничению и закрытию погранпереходов.

Если для транзита и для поездок будут закрыты оставшиеся пункты пропуска — железная дорога и единственный оставшийся пункт пропуска границы — это будет серьезный сигнал для того, чтобы Китай начал давить. Минску все объяснили, что нужно сделать, чтобы «Бобровники» начали работать: прекратить уничтожать польское национальное меньшинство и отменить незаконный приговор Анджею Почобуту, освободить его.

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