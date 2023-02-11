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Телеграм-каналы: Польша нащупала «кощееву иглу» Лукашенко

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  • 11.02.2023, 10:05
  • 13,264
Телеграм-каналы: Польша нащупала «кощееву иглу» Лукашенко

У диктатора начинаются огромные проблемы с Россией и Китаем.

Как сообщал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу с 10 февраля.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии

Источники телеграм-канала «Белорусская разведка» подтвердили, что ограничение грузового потока на польской границе является одним из самых нежелательных сценариев для Лукашенко. Именно по причине «меньше раздражать» было принято решение плавного сворачивания проблемы с мигрантами.

Источники канала утверждают, что перекрытие грузового и ж/д потока через польскую границу способно в течение недели решить проблему освобождения политзаключенных польского происхождения, т. к. перекрытие ж/д поставок - «игла Кащея» … В случае перекрытия у Лукашенко наступают огромные проблемы с восточными братьями и Китаем.

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