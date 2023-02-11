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Видеофакт: Бойцы бригады имени князя Витовта уничтожают российский «Терминатор»

  • 11.02.2023, 13:40
  • 3,078
Видеофакт: Бойцы бригады имени князя Витовта уничтожают российский «Терминатор»

Артиллеристы эмоционально показали кадры ликвидации уникального оружия врага.

11 февраля артиллеристы из 40 бригады имени князя Витовта вместе с десантниками из 81 бригады уничтожили вражескую боевую машину «Терминатор».

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке 40 ОАБ.

«Прощай, «Терминатор»! Совместная работа артиллеристов Великокняжеской бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады.

Передайте нашим, что мы #башим!», - говорится в сообщении.

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