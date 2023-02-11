Врачи рассказали, почему нельзя пить напитки через соломинку 5 11.02.2023, 14:18

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Эта привычка только на первый взгляд кажется безвредной.

Коктейли и некоторые напитки чаще всего пьют через соломинку, и хотя то, как вы пьете, кажется безвредным, это может повлиять на ваше самочувствие.

Употребление напитков через соломинку заставляют нас пить больше. А если пить калорийные напитки, наберешь вес. Кроме того, питье через соломинку нейтрализует запах напитка, и потому можно выпить больше обычного.

Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что пить через соломинку кажется хорошим решением во избежание кариеса, но это не так. Сахар из газированных напитков или кислоты из вина и кофе также скапливается на ваших зубах, даже если вы пьете через соломинку.

По словам сертифицированного дерматолога Седжала Шаха, питье через соломинку — одна из ежедневных привычек, вызывающих появление морщин. Как правило, в этом случае они появляются вокруг губ.

«Использование соломинки, по словам диетологов, также свидетельствует о том, что вы поглощаете избыток воздуха, называемого аэрофагией. Накопление избыточного воздуха чревато проблемами для желудочно-кишечного тракта», — говорится в материале.

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